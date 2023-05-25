القضاء والداخلية يبحثان حسم الدعاوى وتنفيذ أوامر القبض والقرارات

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس محكمة استئناف كربلاء القاضي احمد هادي حسين اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٥ /٢٠٢٣ وزير الداخلية عبد الامير الشمري".وأضاف، ان "الطرفين بحثا التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فيما يخص حسم الدعاوى وتنفيذ أوامر القبض وقرارات قضاة التحقيق وتعزيز الوضع الأمني في محافظة كربلاء المقدسة".