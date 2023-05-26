مشاهد من الديوانية بعد هطول الأمطار

السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، هطول امطار متوسطة الشدة بعدة مناطق.



ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة الديوانية بعد هطول امطار متوسطة الشدة على شوارع المحافظة.



الصور ادناه: