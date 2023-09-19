الانواء الجوية: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ليلاً في أقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".