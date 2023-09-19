قرار حكومي باطلاق حملة خدمية لمحافظات عدة (وثيقة)

أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن اطلاق حملة خدمية تشمل محافظات عدة.



وتحمل الحملة وفق وثيقة ادناه نصها اسم (العراق أجمل)، إذ تم تشكيل فريق في كل محافظة عدا بغداد ومحافظات إقليم كردستان.

ويتولى الفريق وعلى غرار حملة بغداد أجمل، مهمة الإعداد والإشراف على خطة الصيانات الطارئة وتطوير الطرق والجسور والحدائق والمتنزهات وضفاف الانهار.