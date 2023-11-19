التربية تطلق تسمية "طوفان الأقصى" على مدارس في 3 محافظات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته، وتماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي العراقي، أطلقت وزارة التربية تسمية (طوفان الأقصى) على عدد من المدارس العراقية في مُحافظات بغداد والنجف وديالى".يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت تسمية (طـوفـان الأقصـى) على دورة التخرج للعام الدراسي 2023/2022 في الجامعات العراقية كافة.