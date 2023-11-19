باستثناء الدور الثالث.. ممثلية التربية في أربيل تعلن عن تعطيل الدوام غدا

وقالت الممثلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من مدير ممثلية وزارة التربية في اربيل مضر محمود الجبوري، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدارس ممثلية وزارة التربية في اربيل ليوم غدا الاثنين الموافق 2023/11/20، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية ".وأضافت: "باستثناء طلبة الصف السادس الاعدادي ممن لديهم امتحان الدور الثالث".