في نينوى.. إنقاذ عائلة من مياه السيول (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لقيام رجال الدفاع المدني في محافظة نينوى بإنقاذ عائلة علقت بمياه السيول اليوم الاحد.



وشهدت العديد من المدن العراقية اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة تسببت بسيول في مناطق عدة. لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..