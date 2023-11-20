في البصرة.. حرق إطارات احتجاجاً على سوء الخدمات

لجأ العشرات من المواطنين في محافظة البصرة، مساء اليوم الاثنين، الى حرق إطارات احتجاجاً على سوء الخدمات.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم حرق اطارات في شارع الميثاق وسط البصرة من قبل اهالي المنطقة احتجاجاً على سوء الخدمات في هذه المنطقة وغرق شوارعها".

وأضاف المصدر أن "العشرات من المواطنين شاركوا في الاحتجاج".

وشهد العراق منذ يوم أمس الأحد، أمطار غزيرة تسببت غي غرق شوارع عدة، فضلاً عن سيول اجتاحت المناطق الشمالية من البلاد.