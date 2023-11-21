نقل مساعدات عراقية جديدة إلى الشعب الفلسطيني في غزة

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130، محملة بشحنة من المواد الغذائية وبحمولة ١١ طن و٢٨٠ كغم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".وأضافت: "ستكون هناك وجبات أخرى غذائية ودوائية"، مبينة إن "هذه الطائرة هي الرابعة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة إلى أهلنا في فلسطين".