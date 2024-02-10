كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد

قرر مجلس محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد نتيجة سوء الأحوال الجوية.



وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم اليساري قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد الموافق 11 شباط".

وعزا البيان ذلك الى "سوء الأحوال الجوية"، مؤكداً أن العطلة تشمل "كافة الدوائر المحافظة باستثناء الدوائر الامنية والخدمية والامتحانات التمهيدية".