خارطة بأبرز ازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، قائمة بأبرز شوارع بغداد المزدحمة صباح اليوم الاحد 11 شباط 2024.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي مع سريع الدورة لغاية جسر النهضة ازدحامات متقطعة على سريع القناة شارع بور سعيد وجسر الحبيبية من ساحة الحمزة ولغاية مستشفى الجملة العصبية شارع مثنى الشيباني من مجسر حماة لغاية ساحة الاندلس سريع ومجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي كرادة خارج من تقاطع المسبح لغاية ساحة الطابقين شارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقين شارع قطر الندى وجسر الجادرية من مدخل السيدية لغاية تقاطع الجامعة شارع المعتز من بلدية الرشيد لغاية صعدة شارع المطار شارع المطار وسريع القادسية من صعدة سريع الشعلة ولغاية مجسر القادسية

