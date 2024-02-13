البرلمان يحقق بحادثة "الأحلام" في واسط

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، انه "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (٣٥) من أحكام البند (أولا /ا) والبند (رابعا) من المادة من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ تقرر ما يأتي:-تشكيل لجنة برئاسة النائب (يوسف الكلابي) وعضوية أعضاء مجلس النواب كل من محاسن الدليمي وعلي الدلفي، تتولى مهمة التحقيق في حادث سقوط الأطفال من إحدى الألعاب في مدينة الأحلام في محافظة واسط بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٢)، وكافة المشاريع المشابهة".ودعت الوثيقة، اللجنة إلى "عرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".