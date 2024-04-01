اطلاق رواتب المتقاعدين "دون استقطاع سلف القروض"

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته "السومرية نيوز"، انه تم اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر نيسان اليوم الاثنين، مؤكدة تأجيل استيفاء أقساط القروض الى الشهر القادم، وذلك بعد القرار الحكومة بتأجيل استقطاع القروض لشهر رمضان.