العدل تعلن اعداد النزلاء المطلق سراحهم خلال شهر آذار الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم بلغ (٥٧٩) نزيلاً في بغداد والمحافظات".واضافت الوزارة أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل".‎