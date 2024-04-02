لحظة وقوع حادث التلاميذ في البصرة (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث التلاميذ في محافظة البصرة.

وشهدت منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، حادث سير مأساوي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 14 آخرين.

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