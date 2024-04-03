بارزاني يعلن التوصل لحل "مناسب" يخص رواتب موظفي الإقليم

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الأربعاء، عن التوصل لحل "مناسب" بشأن رواتب موظفي الإقليم.

وقال بارزاني في بيان، "بفضل الله تعالى وبالإرادة الصلبة لمواطنينا الأحبة، توصلنا إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".

وأعرب عن شكره وتقديره لـ"رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي ساندتنا ودعمتنا من أجل تجاوز هذه العقبات والمعوقات معاً".

ولفت بارزاني الى أن "إقليم كردستان واجه خلال الفترة الأخيرة محاولاتٍ عديدة للنيل من مواطنيه وإثارة اليأس في نفوسهم"، مضيفاً "يطيب لي هنا أن أُعبّر عن بالغ شكري وتقديري للموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم على صمودهم وثباتهم، وسنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط خلال اليومين المقبلين".