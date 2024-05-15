التربية تُصدر ضوابط نقل الهيئات التعليمية والتدريسية إلى خارج المحافظة (وثائق)

يحق للمعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين كافة تقديم طلبات النقل إلى خارج المحافظة وفقا للشروط الآتية:-*المتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل إلى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك (عقد الزواج - هوية الاحوال المدنية أو البطاقة الموحدة - التأييد عمل الزوج)*يحق للأرامل والمطلقات اللواتي يرغين بالنقل إلى مقر سكن ذوبين بعد تقديم المستمسكات الثبوتية التي تؤيد ذلك (حجة الطلاق - شهادة الوفاة - تأييد السكن - البطاقة السكن لرب الأسرة).*النقل حسب مسقط الراس والسكن لكلا الجنسين وازواجهم بشرط تقديم هوية الاحوال المدنية أو البطاقة الموحدة.*يحق النقل للمعينين وفق الدرجات التعويضية من الهيئات التعليمية والتدريسية من الاناث حصرا للأسباب التالية (عقد الزواج بعد التعيين - وفاة الزوج بعد التعيين - الطلاق بعد التعيين - انتقال عمل الزوج بعد التعيين) استنادا إلى اعمامنا المرقم ٢٢٣٤٩/٦/١٠ في ١٢/٢٦ /۲۰۱۸ على أن يكملن خدمة خمس سنوات) في المناطق البعيدة والنائية المنقولات اليها.*النقل الأسباب اخرى تذكر تفاصيلها مع المستمسكات الثبوتية.*يحق النقل للمعينين حديثا من الهيئات التعليمية والتدريسية ممن لم يكملوا شرط الخدمة وفقا للتعهد الموقع بعد الوقوف على رأي المدير العام للتربية والحالات التالية (الزواج بعد التعيين والطلاق ووفاة ولي الأمر أو الزوج بعد التعيين) والحالات الإنسانية الحرجة على أن يتم تنسيبهم لسد الشاعر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة ايفاءا بتعهداتهم.