عجلة دهستهم وسط المحافظة.. إصابات خطرة لعمال في بلدية كربلاء (صور)

أفاد مراسل السومرية، اليوم الاحد، بإصابة 7 عمال في بلدية كربلاء، بحادث دهس وسط المحافظة.

وقال مراسلنا، إن سبعة عمال تابعين لبلدية كربلاء/ شعبة الحدائق والمتنزهات أصيبوا بعد تعرضهم لحادث دهس في حي المعملجي وسط المدينة.



وأشار إلى نقلهم لمستشفى كربلاء العام، مؤكداً وجود حالات خطرة.