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إغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة في منطقة المنصور
محليات
2024-06-10 | 03:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,748 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اغلاق عدد من مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة في منطقة المنصور بجانب الكرخ.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تزامناً مع الخطة الأمنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع مفارز من (الأمن/السياحي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة السياحة) ومن خلال تنفيذها لعمليات تفتيش وتدقيق مكاتب وشركات السفر والسياحة غير المجازة والمخالفة للضوابط والشروط".
وأضافت القيادة أن "العملية أدت الى اغلاق (٦) منها وإعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة (المنصور) بجانب الكرخ".
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