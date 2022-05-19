في العراق... سؤال طريف في الامتحان وما علاقة ريال مدريد؟

وفي التفاصيل، طرح أستاذ اللغة العربية في إعدادية المحمرة للبنات سؤالًا طريفًا على تلامذة الصف الخامس العلمي وهو عن نوع الجملة التالية:"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا كريال مدريد، فهو فريق أي فريق".وانقسمت التعليقات على هذا السؤال بين من اعتبره طريفًا وبعيدًا من الجمل الأدبية التقليدية ويزيد حبّ اللغة العربية وبين من اعتبره سخيفًا دون المستوى الذي يجب تدريسه لتلامذته. فيما وصل البعض إلى المطالبة بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.وترون أدناه صورة الامتحان كاملة: ركز على سؤال 2/ج.