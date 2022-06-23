في شهر العسل.. وفاة عروس شابة لممارستها لعبة الغولف!

تزوّجت مارينا من حبيبها روبي في دالتون هاوس قبل أيام، وكانت تقضي شهر العسل في جزيرة هاملتون.وقرّر الزوجان الاحتفال معاً، فذهبا للعب الغولف شمالاً، حيث سقطت مارينا عن العربة وتدحرجت على طول الطريق.هرع الموجودون لمساعدتها لكنها توفيت فوراً لإصابتها إصابات بليغة.وتقول شرطة كوينزلاند إن روبي، الذي كان يقود العربة، لم يقدم فحصاً إيجابياً لشرب الكحول أو المخدرات، ما يعني أن الوفاة حادثة طبيعية.وبدأت الشرطة تحقيقاً مفصلاً في أسباب المأساة، حيث تبيّن مبدئياً أن بطارية العربة كانت فارغة، وانقلبت أثناء الدوران لشحنها.لم يُصب روبي بجروح في الحادث، لكنه قلبه مفطور على فقدان زوجته الشابة.