الشيف بوراك يطهو لأطفال السودان

وطها بوراك الطعام وقدّمه إلى الأطفال هذا ووزّع عليهم الهدايا.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تمّت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركي.وفي سياق منفصل، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت بمقطع فيديو للفنان اللبناني راغب علامة برفقة الشيف بوراك.وفي التفاصيل، نشر الشيف بوراك الفيديو من داخل مطعمه في إسطنبول، عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”، معلّقًا عليه بالقول: “اهلا وسهلا راغب علامة اخي مرحبا بك في اسطنبول”.إلى ذلك، قلق محبو الشيف الشهير على صحّته بعد ظهوره داخل أحد المستشفيات وسط أخبار عن استئصاله ورماً خبيثاً من رأسه.ولكنّ أحد أصقائهة المقربين الذي رفض ذكر اسمه، طمأن في حديث لأحد المواقع الإخبارية إلى أن الشيف بصحة جيّدة وولا يعاني من أي أمراض كما ادعى البعض.وأوضح أن سبب دخوله المستشفى هو إجراء تحاليل وفحوصات دورية اعتاد إجراءها كل عام، كأي شخص يود أن يطمئن على صحته.وكشف الصديق المقرب ان بوراك يقضي وقت فراغه في زيارة المحتاجين والفقراء لدعمهم ، ومساعدتهم وتلبية احتياجاتهم، تمامًا كما فعل مع الأطفال السودانيّين.