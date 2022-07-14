تويتر يعود إلى العمل بعد عطل مفاجئ

وتعذر على مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، استخدام حساباتهم اليوم الخميس، مع تعرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات وعدم تمكنهم من نشر تغريداتهم.ولا يزال من غير الواضح سبب العطل الذي حدث، ولم يرد أي تفسير من الشركة حتى الآن.وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن رسائل تقول "هذه الصفحة معطلة". وطالت المشكلة موقع الويب إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول وحتى تطبيق TweetDeck الخاص بالشركة وفق العربية.وضم Downdetector المتخصص في رصد مثل هذه الأعطال، آلاف التقارير حول مشاكل متعلقة بـ"تويتر"، لكن صفحة الحالة الخاصة بموقع منصة التواصل الاجتماعي تقول إن "جميع الأنظمة تعمل".وهذا هو أول انقطاع كبير لخدمات تويتر منذ سلسلة من المشاكل طالت الشبكة الاجتماعية في فبراير.وتعطل موقع تويتر مرتين خلال أسبوع في شهر فبراير، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة في أجزاء من الولايات المتحدة بسبب "خطأ تقني كان يمنع الجداول الزمنية من التحميل ومن نشر التغريدات".يأتي أحدث تعطل في خدمة تويتر، بعد أيام فقط من رفع الشبكة الاجتماعية دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي يحاول الخروج من صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار بناءً على مزاعم بفشل الشركة في تلبية طلبات الحصول على معلومات حول نشاط الروبوتات والبريد العشوائي على النظام الأساسي.