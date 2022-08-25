تعيين أول وزير للقهوة في العالم

وتم تعيين جو كولي في منصب وزير القهوة، من حي أنغليمب ساوث واغي في منطقة المرتفعات الوسطى.وقال رئيس الوزراء، جيمس مارابي، الذي أُعيد انتخابه مطلع الشهر الجاري، إن المنصب الجديد يُبرهن على التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الأساسية.وأضاف أثناء الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد المكوّن من 33 وزيراً:" تُركّز التعيينات الجديدة على الزراعة بشكلٍ بارز للغاية، وذلك بهدف تحقيق النمو الزراعي في البلاد".وأوضح مارابي: "تُعتبر الزراعة هي المجال الذي يمكن للحكومة أن تترك فيه أعظم الأثر على سكان هذا البلد، لأن غالبية شعبنا من مزارعي الكفاف ،ولدينا الأراضي اللازمة، ويجب أن نشجِّع شعبنا على الإنتاج الزراعي".برزت قهوة بابوا غينيا الجديدة كمنتج استيراد مطلوب في السنوات الأخيرة، حيث بدأت المقاهي في أستراليا، والولايات المتحدة، واليابان تُقدّم القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في بابوا غينيا الجديدة.وقال مارابي إنه يجب إعادة إحياء صناعة القهوة حتى تُدرّ عائد تصدير أكبر، بينما أوضح كولي أنه يُدرك أهمية هذا التحدي، لأنه ينحدر من وادي واغي في مقاطعة جيواكا، التي كانت مزرعةً ضخمة للقهوة في يومٍ من الأيام، لكنها أصبحت مكسوةً بالشجيرات الصغيرة الآن.كما استحدثت الحكومة وزارة جديدة أخرى هي وزارة زيت النخيل.