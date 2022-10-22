طفلة كادت تموت دهساً تحت شاحنة ثم حدثت المعجزة (فيديو)

وظهرت الطفلة في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، وهي تلهو في أحد الشوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، وعلى ما يبدو فإن السائق لم يلاحظ وجودها في الشارع، فمر بالشاحنة فوقها.وكشف الفيديو نجاة الطفلة بأعجوبة، حيث مّرت من بين إطارات الشاحنة، ثم فاجأت الجميع بخروجها سالمة دون أن تصاب بأذى.وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، واعتبروا أن ما حدث بمثابة معجزة، فيما عبّر آخرون عن اندهاشهم من رد فعل الأم التي بدت غير مبالية رغم أن الموت كاد يخطف ابنتها.