بيع "نعل" مؤسس أبل مقابل قيمة "غير مسبوقة".. المشتري مجهول

وبحسب ما ذكر موقع "إيه بي سي"، فإن النعل طرح للبيع عبر مزاد علني، بقيمة متوقعة تصل لـ 60 ألف دولار، والمفاجأة أن تكلفته وصلت لـ 218 ألف دولار، مع بيعه مع قطعة أصل NFT رقمي مطابقة له حتى يمكن استخدامها داخل عالم ميتافيرس.وذكر الموقع أن مشتري النعل عبر هذا المزاد لم يتم الكشف عن اسمه، موضحا أنه النعل نفسه الذي استخدمه ستيف جوبز خلال حقبة السبعينيات، في بدايات تأسيسه لشركة أبل.وتولت مهمة بيع هذا النعل دار Julien's Auctions للمزايدات في الولايات المتحدة، وضمن فعاليات هذا المزاد تم بيع نظارات مغني الروك الاسطوري "جون لينون" عضو فريق "بيتلز" البريطاني الشهير، بالإضافة لمجموعة أخرى من المقتنيات النادرة لعدد من الاشخاص البارزين في التاريخ.