قرار بتوظيف 800 شخص.. شركة "جاجوار" تصلح ما افسدته تويتر وميتا

وأعلنت "جاجوار لاند روفر"، أنها "تتطلع لتوظيف موظفين تم إقالتهم من قبل شركات تكنولوجية، مثل "ميتا بلاتفورمز" -المالكة لفيسبوك- و"تويتر"، لشغل الوظائف في قطاعي الرقمنة والهندسة".وأفاد بيان شركة صناعة السيارات الفاخرة بأنها "تريد توظيف نحو 800 عامل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأمريكا وأيرلندا والهند والصين والمجر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة".وأوضحت أن "الوظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، التعليم الآلي، الكهربة، القيادة الذاتية والبرمجيات السحابية".وتخلت "ميتا" عن نحو 11 ألف وظيفة، وهي المجموعة الأولى من عمليات التسريح، في تاريخ الشركة، بينما فرضت شركة "تويتر"، تحت قيادة المالك الجديد إيلون ماسك خفضا كبيرا في الوظائف، وشهدت مغادرة الكثير من موظفيها.وقررت شركة تويتر إلغاء 4500 وظيفة لمتعاقدين ومقاولين، ضمن خطة خفض العمالة التي يتبناها إيلون ماسك.ويعتزم إيلون ماسك تخفيض عدد الموظفين بشركة تويتر بنهاية العام الجاري 2022 ليصل إلى 3800 موظف فقط من أصل 7500 موظف في عام 2021.