ناسا تحدد موعد العيش على سطح القمر

وقال هو في مقابلة مع "بي بي سي": "سنرسل رواد الفضاء، وسيعيشون على هذا سطح القمر ويمارسون العلم"، مشيرا الى انه " مع استمرار النشاط في مجال الفضاء، ووسط التوقعات بمزيد من تحقيق الأهداف في هذا المجال، يبدو أن رواد الفضاء سيعيشون ويعملون على القمر بحلول عام 2030".وتحدث عن صاروخ أرتميس الذي "يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وانطلق من منصة الإطلاق 39B في مركز كينيدي للفضاء، في 16 نوفمبر، بعد سلسلة من التأخيرات بسبب الأعطال الفنية والأعاصير".وتابع هو إن "برنامج مهمة "أرتيميس 1"، هو في الواقع "نقطة انطلاق نحو إرسال أطقم منتظمة إلى القمر، للبقاء لفترات أطول".وأضاف "إنها الخطوة الأولى التي نتخذها لاستكشاف الفضاء العميق على المدى الطويل، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن من أجل العالم".وأردف قائلا "سنعود إلى القمر. نحن نعمل من أجل برنامج مستدام وهذه هي الوسيلة التي ستحمل الأشخاص الذين سيعيدوننا إلى القمر مرة أخرى".مع تطور المعسكر الأساسي فإن "الهدف هو السماح للطاقم بالبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى شهرين في كل مرة".