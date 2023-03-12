ووصف تقرير الصحيفة المدينة التي سيبنيها ماسك بـ"الفاضلة"، رغم نفي الأخير من خلال حسابه على "تويتر" هذا المشروع.وتحدثت الصحيفة الأميركية إلى عدد من السكان المحليين في أوستن، الذين رغم سعادة بعضهم بالفرص التي سيحملها مشروع ماسك، عبر آخرون عن مخاوفهم من تغييرات جذرية ستحدث في المكان الهادئ الذي اعتادوا العيش فيه.وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مشروع ماسك لا يزال في مراحله الأولى، إذ لم يتم إنجاز سوى بعض المنازل وساحة تبدو مخصصة للرياضة وبركة سباحة.وذكرت الصحيفة أن ماسك يخطط لتأجير منازل للعمال، بسعر يقل عن السوق المحلية بكثير، حيث سيكون سعر استئجار منزل مكون من غرفتي نوم 800 دولار شهريا، مقارنة بـ 2200 دولار في مدينة باستروب المجاورة.جدير بالذكر أن مدينة ماسك تقع على مقربة من مباني شركتي "بورينغ" و"سبيس إكس" التي يتم بناؤها في تكساس.