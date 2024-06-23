5 علامات تنذر بمشكلة في الكبد

الأمراض المرتبط بالكبد تشمل:مرض الكبد الدهني غير الكحوليالتهاب الكبدوالسرطان: اصفرار الجلد أو العينينيُعرف باسم اليرقانيحدث عندما يكون هناك زيادة في "البيليروبين"ما يشير إلى مشكلات في الكبد: البول الداكنإذا كان الشخص يتناول السوائل بكميات طبيعيةومع ذلك لون البول لديه داكنقد يكون ذلك علامة على حدوث خلل في الكبد: الارتباك أو النسيانيمكن أن تكون مشاكل الإدراك علامة على مشكلات في الكبد: تورم الساقين أو الكاحلين أو البطنيؤدي تليّف الكبد إلى إبطاء تدفق الدمويسبب تراكم السوائل في الساقين: ظهور الكدمات والنزيف بسهولةالكبد ينتج البروتينات التي يحتاجها الدم للتجلطعندما لا يعمل جيداً يصبح النزيف أسهل