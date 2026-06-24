في إيران.. عدسة السومرية ترصد حركة السفن في مضيق هرمز (فيديو)



ـ خاص



ترصد عدسة نيوز، اليوم الأربعاء، حركة السفن في بعد اتفاق وقف اطلاق النار بين وإيران.



ووثق مراسل ، توقف حركة السفن التجارية وناقلات النفط من اجل الحصول على الموافقة المسبقة من الجانب الإيراني قبل عبور .