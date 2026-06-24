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في إيران.. عدسة السومرية ترصد حركة السفن في مضيق هرمز (فيديو)
خاص السومرية
السومرية نيوز ـ خاص
ترصد عدسة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، حركة السفن في مضيق هرمز بعد اتفاق وقف اطلاق النار بين أمريكا وإيران.
2026-06-24 | 06:36
2026-06-24T06:36:12+00:00
Alsumaria Tv
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في إيران.. عدسة السومرية ترصد حركة السفن في مضيق هرمز (فيديو)
141 شوهد
السومرية نيوز
ـ خاص
ترصد عدسة
السومرية
نيوز، اليوم الأربعاء، حركة السفن في
مضيق هرمز
بعد اتفاق وقف اطلاق النار بين
أمريكا
وإيران.
ووثق مراسل
السومرية نيوز
، توقف حركة السفن التجارية وناقلات النفط من اجل الحصول على الموافقة المسبقة من الجانب الإيراني قبل عبور
مضيق هرمز
.
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