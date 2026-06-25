الاعلام الامني لـ السومرية: خطة عاشوراء تتميز بالمرونة وعدم فرض قطوعات

وقال لـ ، إن عقدت عدة اجتماعات بالتنسيق مع رئيس الفريق أول لإعداد الخطة، مبيناً أنها ركزت على تكثيف الجهد الاستخباري والأمني وزيادة أعداد المفارز الطبية والصحية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة .وأضاف أن الخطة هدفت إلى عدم “عسكرة المجتمع” مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية الأمنية، مؤكداً امتلاك القوات الأمنية إمكانيات عالية للتعامل مع الحالات الطارئة.وأشار إلى أن لم تسجل أي خرق أمني حتى الآن، فيما تواصل قواتها تنفيذ العمليات الاستباقية لتعزيز الأمن خلال الزيارة.