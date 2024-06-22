مقترح تدوير المناصب قد يمثل نهاية الانسداد السياسي في كركوك.. فيديو

خاص السومرية

لم تسفر جولات الحوار في كركوك عن حل ازمة الحكومة المحلية، وفود تُقبل وأخرى تمضي خالية الوفاض، دون أن تلوح في الافق بوادر توافق بين الفرقاء، فيما يعول البعض على مقترح تدوير المناصب بين المكونات هناك ليكون نهاية الانسداد وبداية مرحلة جديدة من العمل.





