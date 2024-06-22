أزمة مجلس كركوك وتردي الكهرباء وتوتر البوكمال في نشرة الظهيرة على السومرية

=مجلس كركوك يعتزم عقد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ومقترح تدوير المناصب يثير غضب التركمان=طيران مجهول يستهدف عجلات ومقار لفصائل مسلحة في منطقة البوكمال، واصابع الاتهام موجهة نحو واشنطن=مشاريع الجهد الخدمي تواجه انتقادات في الديوانية.. وواسط تشكو من تجريف بساتينها على يد متنفذين=ازمة الكهرباء تثير احتجاجات وتهديدا بالتصعيد.. والبرلمان يدخل على خط الازمة لتبيان اسباب الانهيار غير المسبوق=بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. حريق يندلع بمحال تجارية في الناصرية.. والنيران تلتهم مخازن للمواد الغذائية جنوب العاصمة