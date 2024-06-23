الشارع السياسي يترقب اختيار رئيس البرلمان قريباً

عودة النواب المسافرين وانتهاء عطلة العيد، توقيت يراه الشارع السياسي فرصة لعقد اجتماعات بين الكتل والاحزاب ، من اجل اختيار شخصية جديدة تكون خلفا لرئيس البرلمان السابق الذي مرت سبعة اشهر على مغادرته، وبقاء المنصب شاغرا طيلة هذه الفترةالتفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان