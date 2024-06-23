سياسيون يكشفون عن مبادرة لحل ازمة البرلمان

عقب الانشقاقات.. سياسيون يكشفون عن مبادرة جديدة تحمل بين طياتها تنازلات لحل ازمة البرلمان

كشف سياسيون عن مبادرة جديدة لحل ازمة رئاسة البرلمان التي مضى عليها اكثر من سبعة اشهر ، المبادرة بحسب مصادر تتضمن بين طياتها تنازلات مقابل تمرير اسم الرئيس



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