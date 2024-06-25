نشرة السومرية.. انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران وغلاء فاحش للمجمعات السكنية

• السيد الصدر يشكر العراقيين على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير.. والداخلية تعلن الاستنفار لانجاح الخطة الامنية.• انتقادات لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران المدني.. ونواب يصفون القرار بغير المدروس.• الاحتجاجات ضد انقطاع الكهرباء تتصاعد.. والدفاع المدني تصف المولدات في بغداد بالقنابل الموقوتة.• المجمعات السكنية في بغداد.. غلاء فاحش وارقام متصاعدة.. ومستثمرون يستغلون سوء التخطيط وغياب الرقابة• قطر تضغط على قادة حماس لمغادرة الدوحة.. والحركة تنفي مزاعم نقل مكتبها السياسي إلى بغداد.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر