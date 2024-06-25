المشهد السياسي .. حراك لانتخابات مبكرة..وتحذيرات من ازمة قد تدخل البلاد بدوامة جديدة



تباينت الاراء حول الدعوات الاخيرة باجراء انتخابات تشريعية مبكرة ، بين من يرى انها خطوة جيدة ستسهم في اعادة التوازن بالعملية السياسية ، واخر يعتبر بان هدفها الضغط على حكومة السوداني

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