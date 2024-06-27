ناشطون: استحداث المناصب في حكومة صلاح الدين هدفه ارضاء الكتل السياسية وهدر للمال العام

استحداث المناصب.. ناشطون: الاستحداث هدفه ارضاء الكتل السياسية وهدر للمال العام

وصف ناشطون استحداث مناصب جديدة في حكومة صلاح الدين المحلية هدفه ارضاء الكتل السياسية عادينها في الوقت نفسه هدر في المال العام



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