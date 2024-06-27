انتخابات الاقليم.. تحديد موعدها لا يمحي الخلافات السياسية بين القوى الكردستانية

خاص السومرية

بالرغم من تحديد حكومة الإقليم موعد الانتخابات إلا أن الخلافات لم تنته وفق رؤية سياسيين أكدوا استمرار الاعتراضات من قبل بعض القوى الكردية، وسط تحذيرات من انعكاسات استمرار الازمة على المواطن البسيط.