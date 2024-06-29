نشرة السومرية.. تضامن مع القضاء بعد تصريحات والتز وسجال كردي بشأن كركوك

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 29 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







= سجال بين الحزبين الكرديين بشأن كركوك.. الديمقراطي يتهم الاتحاد بعرقلة اختيار المحافظ.. واليكتي يرد غاضبا.



= لاتهامها بالاهمال والسرقة.. دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء.. والوزير في ضيافة البرلمان لبحث اسباب الانقطاع.



= الديوانية تحت رحمة شركة اجنبية.. استحواذ على عشرات المشاريع الخدمية.. وتشكيك بقدرتها على الانجاز.



= العثور على متفجرات خبأها داعش بمسجد النوري في الموصل.. واليونسكو توقف اعمال اعادة الاعمار.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر = العراق يرفض تصريحات عضو بالكونغرس الامريكي تجاه زيدان.. ويعدها تدخلا سافرا بالشأن الداخلي.= سجال بين الحزبين الكرديين بشأن كركوك.. الديمقراطي يتهم الاتحاد بعرقلة اختيار المحافظ.. واليكتي يرد غاضبا.= لاتهامها بالاهمال والسرقة.. دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء.. والوزير في ضيافة البرلمان لبحث اسباب الانقطاع.= الديوانية تحت رحمة شركة اجنبية.. استحواذ على عشرات المشاريع الخدمية.. وتشكيك بقدرتها على الانجاز.= العثور على متفجرات خبأها داعش بمسجد النوري في الموصل.. واليونسكو توقف اعمال اعادة الاعمار.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا