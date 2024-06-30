رفض المساس بالقضاء وأزمة كركوك وخصخصة الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية

= ردا على اساءة عضو بالكونغرس.. العراق يرفض المساس بالقضاء الاعلى.. ويعده تدخلا سافرا بشؤونه= في كركوك.. اتهامات متبادلة بين الحزبين الكرديين، ومنصب المحافظ العقدة الابرز في تشكيل الحكومة المحلية= مع استمرار تراجع التجهيز.. دعوات لخصخصة الكهرباء بعيدا عن الهدر والفساد.. والوزير في مرمى الاتهام والتقصير= في ملف الخدمات.. الشركات المنفذة للمشاريع تحوم حولها الشبهات.. تلكؤ في الانجاز ورداءة في جودة العمل