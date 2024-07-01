نشرة السومرية.. مبادرة لحل عقدة ديالى واتهامات بخطف المنصب الأعلى في كركوك

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 1 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# الوطني يتهم احزابا بمحاولة خطف منصب محافظ كركوك .. واطلاق مبادرة لحل عقدة ديالى



#مباحثات بين المركز والاقليم لحسم النقاط الكمركية .. والاخير يودع اكثر من سبعين مليار دينار في خزينة بغداد



#البي كا كا يفتعل الحرائق في كركوك واربيل .. ويتسبب بنزوح عشرات الاسر من قرى دهوك





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# بجلسة استثنائية .. تصريحات نيابية خجولة لحسم منصب رئيس البرلمان.. وترجيحات بفشل انعقادها# الوطني يتهم احزابا بمحاولة خطف منصب محافظ كركوك .. واطلاق مبادرة لحل عقدة ديالى#مباحثات بين المركز والاقليم لحسم النقاط الكمركية .. والاخير يودع اكثر من سبعين مليار دينار في خزينة بغداد#البي كا كا يفتعل الحرائق في كركوك واربيل .. ويتسبب بنزوح عشرات الاسر من قرى دهوكشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا