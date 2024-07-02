تباين اراء النواب حول امكانية عقد جلسة استثنائية لحسم منصب الرئيس

كشف نواب عن استمرار المشاورات بين كتل سنية وشيعية لحسم منصب رئاسة البرلمان ،من خلال عقد جلسة استثنائية خلال الايام القليلة المقبلة ، وسط ترجيحات نيابية اخرى بصعوبة عقد هذه الجلسة بسبب سفر اغلب النواب خارج البلادالتفاصيل كاملة في ها التقرير