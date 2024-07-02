صعوبة تعديلات سلم رواتب الموظفين.. ما العوائق؟

تصطدم تعديلات سلم رواتب الموظفين بجملة صعوبات تتمثل بتشابك القوانين فضلا عن عدم توفر الغطاء المالي اللازم, وهذا يبقي الوضع على ما هو عليه, ما لم تتوفر الجدية لوضع متطلبات الحل بهدف اجراء التعديلات.مختصون يشرحون عبر السومرية عن العوائق التي تواجه سلم الرواتب، فما هي؟التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح