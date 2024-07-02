زيارة بارزاني لبغداد ومبادرة محافظ ديالى ونزوح دهوك في نشرة الظهيرة على السومرية

= بزيارة هي الاولى منذ ست سنوات.. مسعود بارزاني يلتقي كبار المسؤولين غدا في بغداد.. ومصادر تكشف ملفات الزيارة= في ديالى .. اطلاق مبادرة لحسم تسمية المحافظ.. والتركمان يتمسكون بمبدأ المداورة لحل أزمة حكومة كركوك= تحقيق نيابي حول استحواذ مافيات على اراض زراعية.. وكشف حصيلة أوامر القبض والاستقدام بحق الدرجات العليا= نزوح جماعي باحدى قرى دهوك بفعل اشتباكات الاتراك وحزب العمال.. واحتراق مساحات زراعية شاسعة