نشرة السومرية.. رواتب موظفي الإقليم ودعوة لحسم رئاسة البرلمان

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الثلاثاء 2 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



• الإقليم يرحب بقرار الاتحادية بشأن حرية توطين الرواتب.. وبارزاني في بغداد غدا لحسم القضايا العالقة.



• إدارة الدولة يشدد على ضرورة تشكيل حكومتي كركوك وديالى.. ويدعو للاسراع بحسم رئاسة البرلمان.



• المناصب بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب.. وصدور اوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين.



• الطيران العراقي يدمر وكرا ارهابيا في حاوي العظيم.. ومكافحة الإرهاب يحصي قتلى عصابات داعش خلال عامين.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • الإقليم يرحب بقرار الاتحادية بشأن حرية توطين الرواتب.. وبارزاني في بغداد غدا لحسم القضايا العالقة.• إدارة الدولة يشدد على ضرورة تشكيل حكومتي كركوك وديالى.. ويدعو للاسراع بحسم رئاسة البرلمان.• المناصب بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب.. وصدور اوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين.• الطيران العراقي يدمر وكرا ارهابيا في حاوي العظيم.. ومكافحة الإرهاب يحصي قتلى عصابات داعش خلال عامين.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا