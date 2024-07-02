اصابتان جديدتان بـ "الحمى النزفية" بأربيل.. كم بلغ اجمالي الإصابات في الإقليم؟

وقال سورجي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "يوم أمس تم تسجيل حالتين جديدة بالحمى النزفية الأول 32 عام والثاني 28 عام، يعملان كقصابين (جزارين)".وأضاف، ان "المصابين يتلقيان العلاج الطبي بمستشفى طوارئ في أربيل"، مشيرا الى ان "الوضع الصحي لديهما مستقر حتى الان".وبين، ان "حالات الإصابة بالحمى النزفية في إقليم كردستان لهذه السنة بلغت 7 حالات"، موضحا ان "حالة واحدة منهم فقط توفيت".