منافذ الاقليم.. مساع لحل ازمة المنافذ بين المركز والاقليم بعد تعثرها لسنوات

عبر نواب عن تفاؤلهم بان تسهم زيارة وفد اقليم كردستان الى حل ازمة المنافذ الحدودية التي تشكل احد ابرز الخلافات بين بغداد واربيل ، وسط تاكيدات بان نجاح مساعي الحل تتوقف على صدق النوايا من جميع الاطراف