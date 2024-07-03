مراقبون: ملف المناصب بالوكالة بات يشكل عقدة يصعب حلها وتنعكس سلبا على عمل الوزارات

المناصب بالوكالة .. مراقبون : الملف بات يشكل عقدة يصعب حلها وتنعكس سلبا على عمل الوزارات

رغم انها تمثل نقطة رئيسة في المناهج الحكومية لرؤساء الوزراء, إلا المناصب بالوكالة لا تزال تمثل عقدة صعبة الحل, ليرى مراقبون أن الامر له انعكاسات سلبية على عمل الوزارات والمؤسسات